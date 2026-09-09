Choque deja dos mujeres lesionadas y daños en Tampico

A su llegada, los cuerpos de emergencia localizaron a una de las conductoras atrapada entre los fierros retorcidos de su vehículo

Dos mujeres lesionadas y una barda destrozada dejó como saldo un aparatoso accidente en la zona norte de Tampico.

Fue en el cruce de las calles 4 de Abril y Tamesí, en la colonia Tancol en Tampico, donde por causas que aún son investigadas dos vehículos, uno de color rojo y otro azul, colisionaron, provocando importantes daños.

A bordo de la camioneta se encontraba un menor de edad quien no salió de la unidad y del coche compacto fueron sacadas dos personas y trasladadas a un hospital de la zona sur de Tamaulipas.

Rescatan a conductora atrapada entre los fierros

A su llegada, los cuerpos de emergencia localizaron a una de las conductoras atrapada entre los fierros retorcidos de su vehículo, por lo que de inmediato iniciaron las labores de rescate para evitar que la mujer sufriera mayores lesiones durante la extracción.

El accidente generó movilización de los cuerpos de auxilio y elementos de seguridad, además de causar afectaciones momentáneas a la circulación en este sector de la colonia Tancol.

Vecinos advierten riesgos en el cruce

Vecinos del lugar argumentaron que ese cruce generalmente ocasiona problemas de vialidad y choques y en esta ocasión además de causar lesiones destrozaron una barda que conforme su propietario deberá ser restituida.