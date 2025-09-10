Choque de unidad del ejército con camioneta deja 10 heridos

Trascendió que la unidad blindada del ejército trasladaba a tres reos del fuero federal, procedentes del municipio de Tula, Tamaulipas

Una unidad blindada de la secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), conocida como "Sand Cat", gato de arena, participó en aparatoso accidente de vialidad al impactar a una camioneta donde viajaban seis personas adultas, hechos ocurridos en el entronque de la Carretera a Soto La Marina con Libramiento Naciones unidas, frente al monumento del cuerudo tamaulipeco.

De acuerdo con testigos, la camioneta resultó con pérdida total y tras el impacto, la unidad del ejército dio tres volteretas quedando en posición normal hacia el lado oriente, en el sitio un motociclista fue impactado sufriendo lesiones de consideración.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, brindaron los primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad para recibir atención especializada.

Trascendió que la unidad blindada del ejército trasladaba a tres reos del fuero federal, procedentes del municipio de Tula, Tamaulipas, pero al llegar al entronque de la carretera a Soto La Marina con Libramiento Naciones Unidas, sobrevino el accidente, las autoridades realizan el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, información en desarrollo.

El "Sand Cat", conocidos como gato de arena, se refiere a un tipo de camión blindado utilizado por el ejército, específicamente diseñado para operaciones en entornos difíciles, estos vehículos suelen tener características como: Blindaje que proporciona protección contra disparos y explosivos, Movilidad, capaces de operar en terrenos diversos y Capacidad de carga, diseñados para transportar personal o equipo.