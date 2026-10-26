Choque de tráileres deja un calcinado y tres heridos

El choque frontal entre un auto compacto y un tráiler desató un incendio que consumió dos unidades en la carretera Victoria-Zaragoza.

Una persona falleció calcinada y otras tres resultaron lesionadas tras un fuerte accidente en el que participaron dos tráileres y un automóvil compacto. El percance ocurrió este domingo en el kilómetro 88 de la carretera Victoria-Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de un automóvil compacto rojo presuntamente invadió el carril contrario y chocó de frente contra un tráiler de plataforma. Tras el impacto, el conductor de la unidad pesada habría perdido el control y se estrelló contra otro tráiler de plataforma que transportaba varias toneladas de varilla.

El choque provocó un incendio que consumió rápidamente ambas unidades pesadas. El conductor de uno de los tráileres quedó atrapado y murió calcinado.

Los otros participantes, entre ellos el conductor del automóvil compacto y uno de los operadores de las unidades pesadas, fueron reportados estables y atendidos por técnicos en urgencias médicas.

La circulación vehicular fue cerrada mientras los cuerpos de emergencia atendían el siniestro.