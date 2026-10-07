Choque de microbús y taxi afecta circulación en Tampico

Por: Nora Castro 06 Octubre 2026, 23:56 Compartir

Cabe hacer mención que en la zona del percance se encuentra instalado un semáforo sobre el cual se estamparon ambas unidades

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Un microbús de la ruta Candelario Garza y un automóvil habilitado como taxi protagonizaron un aparatoso choque en la zona centro de Tampico, dejando solo daños materiales considerables. El percance vial ocurrió en la intersección de las calles Carranza con Isauro Alfaro, en el llamado segundo cuadro. Tránsito realizará las diligencias para deslindar responsabilidades Cabe hacer mención que en la zona del percance se encuentra instalado un semáforo sobre el cual se estamparon ambas unidades, por lo que corresponderá a la delegación de tránsito de la ciudad deslindar las respectivas responsabilidades. Los agentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y establecer cuál de los conductores habría incurrido en alguna responsabilidad. El hecho provocó afectaciones momentáneas en la circulación de este sector, debido a la presencia de las unidades involucradas y a las maniobras realizadas por las autoridades para atender el accidente.