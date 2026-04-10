Choque de microbús en Ciudad Victoria deja 15 lesionados

Testigos y pasajeros señalaron que, además del fallo técnico, el chofer conducía a exceso de velocidad, lo que agravó la fuerza del impacto.

Un aparatoso accidente se registró sobre la prolongación del Boulevard Praxedis Balboa, cuando una unidad del transporte público de la ruta IMSS-UAT-Parque Bicentenario se estrelló contra una palmera, dejando un saldo de 15 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el microbús circulaba en dirección de poniente a oriente con destino a la Torre Bicentenario. Al llegar a la altura del puente de la Colonia Moderna, el conductor perdió el control del vehículo, presuntamente debido a una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que la unidad terminara impactándose de frente contra una de las palmeras del camellón central.

Testigos y pasajeros señalaron que, además del fallo técnico, el chofer conducía a exceso de velocidad, lo que agravó la fuerza del impacto.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de Tránsito Local y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron los primeros auxilios a los 15 pasajeros afectados, entre los cuales se encontraban cuatro menores de edad.

Tras la valoración médica en el sitio, las autoridades confirmaron el traslado de cuatro personas a un hospital de la ciudad para descartar posibles fracturas y recibir atención especializada debido a la gravedad de los golpes recibidos.

El área fue resguardada por las autoridades viales para realizar los peritajes correspondientes y retirar la unidad siniestrada para deslindar responsabilidades.