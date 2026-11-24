El cruce permaneció cerrado mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados. Posteriormente, la circulación fue restablecida

Como Beatriz Zúñiga, de 63 años de edad, fue identificada la mujer que falleció luego de resultar gravemente lesionada durante un choque múltiple registrado la tarde de este lunes en el cruce de Marte R. Gómez y avenida del Niño, frente a las instalaciones de la Fiscalía, en Matamoros.

La mujer viajaba como pasajera en un taxi de la base Estrella cuando la unidad se vio involucrada en una colisión con otros tres vehículos, entre ellos una camioneta Jeep Cherokee y una GMC Yukon.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido luego de que el conductor de la Jeep Cherokee presuntamente no respetara una señal de alto, provocando el primer impacto y ocasionando que el taxi saliera proyectado hacia el sentido contrario de circulación.

Beatriz Zúñiga quedó atrapada entre los fierros del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para liberarla. Posteriormente fue trasladada en código rojo al Hospital General, donde minutos después se reportó su fallecimiento.

En cuanto a los presuntos responsables, en publicaciones difundidas en redes sociales fueron señalados Brenda Castillo e Isidro, quienes presuntamente viajaban en la camioneta relacionada con el accidente. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una confirmación oficial sobre sus identidades ni sobre su responsabilidad en los hechos.El percance también dejó otras personas lesionadas, mientras que elementos de Tránsito, Guardia Estatal, Bomberos y paramédicos acudieron para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.