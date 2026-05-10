Choca camioneta con flores contra tráiler en Villagrán

Los dos pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica y el conductor del tráiler fue revisado en el sitio.

Dos personas resultaron heridas en choque frontal contra un tráiler, cuando viajaban en una camioneta que transportaba flores y se dirigían a Montemorelos.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades señalaron que el accidente se registró en la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 105, en Villagrán Tamaulipas frente a una estación de gasolinera.

En el choque frontal participaron dos vehículos una camioneta con placas del estado de México en la que transportaban flores, se dijo que viajaban en dirección de Toluca a Montemorelos.

Los dos pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, mientras que el conductor del tráiler fue revisado en el sitio.

Los cuerpos de emergencia Protección Civil Tamaulipas apoyados con Bomberos de Linares y paramédicos de la Cruz Roja, apoyaron en labores de rescate de las personas heridas.

En el lugar acordonaron el perímetro donde se registró el accidente en espera de la llegada de elementos de la Guardia Nacional división caminos.