CFE realiza mantenimiento tras apagones en Matamoros

Las labores en el cableado provocaron suspensiones temporales del servicio eléctrico en colonias como Villa Las Torres y Las Brisas.

Las interrupciones en el suministro eléctrico que han afectado a distintos sectores de Matamoros han llevado a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar labores de mantenimiento en el cableado, con afectaciones temporales para usuarios de varias colonias y vialidades de la ciudad.

Entre las zonas donde se llevaron a cabo estos trabajos se encuentran Villa Las Torres, Los Presidentes, Las Brisas, Playa Sol y la avenida Cantinflas, donde varios sectores se quedaron sin energía eléctrica mientras se desarrollaban las maniobras.

El servicio fue restablecido horas después; sin embargo, los trabajos de mantenimiento continuarán, en un intento por mejorar las condiciones de la red eléctrica y atender los problemas que afectan a miles de matamorenses.

Estas labores coinciden con trabajos de modernización de la infraestructura eléctrica programados del 23 al 26 de octubre en Matamoros, periodo en el que se advirtieron posibles interrupciones temporales en sectores como Villa Las Torres y Los Presidentes.

Aunque las intervenciones buscan mejorar el funcionamiento de la red, las suspensiones del servicio representan una afectación para las familias y los establecimientos de las zonas involucradas, por lo que será importante conocer si estas acciones contribuyen a reducir las fallas recurrentes en el suministro eléctrico.