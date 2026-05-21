CFE implementa acciones para atender apagones en Matamoros

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada para atender la problemática de interrupciones en el servicio eléctrico que afecta a la ciudad

Ante los apagones registrados en distintos sectores de Matamoros, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre las acciones que se llevan a cabo para mejorar la estabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.

Entre las medidas destacan trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, así como la aplicación de cortes programados durante la madrugada, con el objetivo de reducir afectaciones en los horarios de mayor demanda.

Además, se dio a conocer la instalación de un transformador móvil provisional, el cual permitirá reforzar el suministro de energía mientras continúan las labores para estabilizar el servicio en diversos puntos del municipio.

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada para atender la problemática de interrupciones en el servicio eléctrico que afecta a la ciudad.