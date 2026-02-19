Certifican en calidad, ambiente y antisoborno a Nuevo Laredo

Con esta certificación, el Gobierno Municipal asegura su operatividad bajo tres ejes fundamentales con vigencia hasta octubre de 2028

En un evento que marca un hito en la administración pública local, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió formalmente los certificados de las Normas ISO en Gestión de Calidad, Ambiental y Antisoborno, posicionando a Nuevo Laredo como un referente de gobernanza y transparencia en México.

La entrega fue realizada por Francisco Javier Smith Sánchez, representante del Buró para la Excelencia en Procesos de Calidad (BEXPRO), quien destacó el esfuerzo institucional para cumplir con estándares globales de alta complejidad.

Un blindaje institucional sin precedentes

Con esta certificación, el Gobierno Municipal asegura su operatividad bajo tres ejes fundamentales con vigencia hasta octubre de 2028:

Norma Enfoque Impacto Ciudadano ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad Trámites más ágiles, procesos eficientes y atención digna. ISO 14001:2015 Gestión Ambiental Crecimiento sostenible y responsabilidad con el entorno. ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno Cero tolerancia a la corrupción y controles operativos estrictos.

Este logro sitúa a Nuevo Laredo dentro del selecto grupo de municipios en Tamaulipas y en el país que logran obtener y mantener estas tres distinciones de manera simultánea.

'La calidad no es un discurso': Alcaldesa

Durante su intervención, Canturosas Villarreal enfatizó que estas certificaciones trascienden el reconocimiento diplomático para convertirse en una garantía de servicio para los neolaredenses.