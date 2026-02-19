VIE 14 FEB
Certifican en calidad, ambiente y antisoborno a Nuevo Laredo

Por: Carlos Nava

18 Febrero 2026, 16:05

Con esta certificación, el Gobierno Municipal asegura su operatividad bajo tres ejes fundamentales con vigencia hasta octubre de 2028

En un evento que marca un hito en la administración pública local, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió formalmente los certificados de las Normas ISO en Gestión de Calidad, Ambiental y Antisoborno, posicionando a Nuevo Laredo como un referente de gobernanza y transparencia en México.

La entrega fue realizada por Francisco Javier Smith Sánchez, representante del Buró para la Excelencia en Procesos de Calidad (BEXPRO), quien destacó el esfuerzo institucional para cumplir con estándares globales de alta complejidad.

Un blindaje institucional sin precedentes

Con esta certificación, el Gobierno Municipal asegura su operatividad bajo tres ejes fundamentales con vigencia hasta octubre de 2028:

NormaEnfoqueImpacto Ciudadano
ISO 9001:2015Gestión de la CalidadTrámites más ágiles, procesos eficientes y atención digna.
ISO 14001:2015Gestión AmbientalCrecimiento sostenible y responsabilidad con el entorno.
ISO 37001:2016Gestión AntisobornoCero tolerancia a la corrupción y controles operativos estrictos.

Este logro sitúa a Nuevo Laredo dentro del selecto grupo de municipios en Tamaulipas y en el país que logran obtener y mantener estas tres distinciones de manera simultánea.

'La calidad no es un discurso': Alcaldesa

Durante su intervención, Canturosas Villarreal enfatizó que estas certificaciones trascienden el reconocimiento diplomático para convertirse en una garantía de servicio para los neolaredenses.

"Aquí la corrupción no tiene cabida y el servicio público se ejerce con profesionalismo y compromiso social. Somos de los pocos municipios que cuentan con estas tres certificaciones internacionales, y eso significa orden, transparencia y resultados", afirmó la presidenta municipal.

Reconocimiento a la mejora continua

Por su parte, el representante de BEXPRO, Francisco Javier Smith, subrayó que el alcance de estos sistemas abarca a toda la estructura municipal, un nivel de integración poco común en la República Mexicana. Señaló que el proceso requirió de rigurosas auditorías externas y un liderazgo sólido para alinear cada área del gobierno con la normativa internacional.

Con este paso, la ciudad fronteriza no solo eleva su prestigio institucional, sino que establece un "blindaje" contra la opacidad, asegurando que el crecimiento de la región vaya de la mano con la integridad pública y la sostenibilidad ambiental.

