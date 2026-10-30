Cerrarán paso inferior del puente Broncos por Día de Muertos

El cierre busca brindar mayor seguridad a quienes acudan a comprar flores y otros productos para llevar como ofrenda a sus seres queridos durante estas fechas

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa implementará un operativo especial de vialidad en los alrededores de los diferentes panteones de la ciudad, con la participación coordinada de Tránsito y Vialidad y Protección Civil.

Coordinarán vigilancia vial en los alrededores de panteones

Mario Soria, secretario de Seguridad Pública municipal, explicó que las corporaciones trabajarán de manera conjunta para agilizar la circulación y prevenir accidentes ante la afluencia de familias que acudirán a los camposantos para visitar a sus seres queridos.

El funcionario pidió a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de los elementos de vialidad para mantener el orden y procurar que las festividades concluyan con saldo blanco.

Cerrarán el paso inferior del puente Broncos

Como parte de las medidas preventivas, Soria anunció que permanecerá cerrado el paso inferior del puente Broncos, sobre el bulevar Hidalgo, para facilitar el tránsito peatonal y evitar riesgos en una zona donde también se instalarán puestos de venta de flores y alimentos.

“Lo que viene siendo la parte baja del puente Broncos, sobre el bulevar Hidalgo, va a permanecer cerrada; esto con la finalidad de que los peatones puedan transitar sin ningún problema”, precisó el secretario.

El cierre busca brindar mayor seguridad a quienes acudan a comprar flores y otros productos para llevar como ofrenda a sus seres queridos durante estas fechas.