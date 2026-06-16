Cerrarán Los Troncones y accesos de riesgo por más lluvias

El alcalde de Victoria insistió en que la población evite pasar por zonas inundadas, aunque parezcan accesibles, no arriesgarse ni a pie ni en vehículo.

Para evitar tragedias, el Ayuntamiento de Victoria cerrará los accesos a zonas de riesgo durante las lluvias que se esperan en los próximos días, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Puntos bajo vigilancia

La medida aplicará en sitios donde el nivel del agua sube rápido, como el parque recreativo Los Troncones.

“Cuando esté lloviendo vamos a cerrar la entrada al parque porque la gente entra en tiempo de lluvia y ya no puede salir”, advirtió el edil.

Riesgo latente por corrientes

Gattás Báez señaló que varios ciudadanos ingresan a estas áreas mientras llueve y después quedan atrapados por el crecimiento súbito de la corriente. Recordó el deceso reciente de una persona que fue arrastrada al intentar cruzar un vado, hecho que prendió las alertas en el municipio.

Llamado a no confiarse

El alcalde insistió en que la población evite pasar por zonas inundadas, aunque parezcan accesibles.

“Aunque se vea bajita el agua, la corriente arrastra”, dijo.

La recomendación es no arriesgarse ni a pie ni en vehículo.

Coordinación con el Estado

El municipio trabaja en coordinación con autoridades estatales para responder a emergencias por lluvia. Se mantendrá monitoreo permanente en vados, arroyos y parques naturales para cerrar accesos de inmediato cuando las condiciones lo ameriten.

Con estos cierres preventivos, el Ayuntamiento busca reducir accidentes y proteger a las familias victorenses durante la temporada de precipitaciones.