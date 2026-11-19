Mario Soria, secretario de Seguridad Pública municipal, informó que el cierre comprenderá los carriles laterales del Boulevard Morelos

La circulación vehicular en un tramo del Boulevard Morelos será restringida a partir de la tarde del jueves 19 de noviembre, debido a los preparativos para el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, que se realizará el viernes 20 de noviembre en Reynosa.

Mario Soria, secretario de Seguridad Pública municipal, informó que el cierre comprenderá los carriles laterales del Boulevard Morelos, a la altura de la antigua refinería de Pemex, así como el cruce con el Boulevard Acapulco, donde se instalarán gradas y vallas para organizar a los contingentes participantes.

Recomiendan rutas alternas por cierre vial

El funcionario pidió a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos, principalmente en los alrededores de la antigua refinería.

“Le pedimos a todos los ciudadanos que al momento de hacer su conducción por esta zona, por favor lo hagan en zonas aledañas, ya sea rodeando la refinería por el Boulevard Acapulco y Poza Rica, o de lo contrario hacerlo por la colonia Rodríguez, con la intención de evitar cualquier cuello de botella”, explicó.

Soria agregó que el cierre en el cruce del Boulevard Morelos con Acapulco permitirá la formación de los contingentes antes de iniciar el recorrido del desfile, por lo que insistió en la importancia de anticipar los desplazamientos y respetar los señalamientos viales.

“Vamos a tener cerrado lo que viene siendo el Boulevard Morelos con Acapulco y de esta manera los contingentes se van a ir formando. Les pedimos que tengan precauciones para tomar vías alternas”, señaló.

Prevén reabrir la circulación el viernes por la tarde

De acuerdo con las estimaciones de Seguridad Pública, las actividades concluirán alrededor del mediodía del viernes, por lo que se contempla que la circulación quede restablecida aproximadamente a la una de la tarde.