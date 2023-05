Cerrarán de compuertas para extracción de agua para riego

El cierre total de las compuertas de la presa “Vicente Guerrero” se tiene programado para efectuarse este próximo sábado 20 de mayo a las 12:00 horas.

Por: Alfredo Uvalle

Mayo 18, 2023, 19:57

El cierre total de las compuertas de la presa “Vicente Guerrero” se tiene programado para efectuarse este próximo sábado 20 de mayo a las 12:00 horas, lo anterior, por acuerdo del Comité Hidráulico del Distrito de Riego 086, Río Soto la Marina, además de que el Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, dio las instrucciones para que a la brevedad se pudiera llevar a cabo sin afectar a los productores de esta jurisdicción.

Raúl Quiroga Álvarez, responsable de la recién creada Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, quién dio a conocer que desde el miércoles 17 del mes en curso se disminuyó la extracción de agua en dicho vaso, cuya variación de gasto fue registrada de 25.9 m3/s a 15.0 m3/s.

El Comité Hidráulico, explicó, lo preside el Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua y en este participan los seis módulos de riego, así como la recién creada SRH, entre quienes se tomaron dichos acuerdos.

El mandatario tamaulipeco ha sido claro de que no se afecte a los usuarios con el cierre de la presa, por ello se instruyó que se buscara de manera coordinada con la CONAGUA para que fueran cerradas las cortinas de la “Vicente Guerrero” para garantizar el agua a la mayor parte de la población de esta capital que se abastece de este suministro a través del acueducto “Guadalupe Victoria”.

El Distrito de Riego 086 abarca los municipios de Abasolo, Jiménez y Soto La Marina, con una superficie regable de 35 mil 925 hectáreas.

Finalmente, el funcionario dijo que, de las grandes ciudades de Tamaulipas, solo la capital está enfrentando el desabasto del vital líquido y eso no terminará hasta que la presa no esté en buenos niveles y hasta que no se construya la segunda línea del acueducto.