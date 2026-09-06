Cero tolerancia contra agresores en la UAT: Dámaso Anaya

El rector ha instruido a la dirección de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia a colaborar de manera transparente con las autoridades

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expuso información relevante sobre los hechos acontecidos recientemente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia "Dr. Norberto Treviño Zapata" de Ciudad Victoria.

Expresó su apoyo incondicional y respaldo al estudiante de la UAT, que en días pasados se vio afectado por conductas que transgreden en su totalidad la normatividad universitaria; condenó y reprobó de manera contundente cualquier tipo de novatada, rito, iniciación o práctica vejatoria hacia las y los alumnos de nuevo ingreso en cualquiera de las instalaciones.

"Esas acciones son inaceptables y vulnerables principalmente en los principios de convivencia y respeto que nos rigen dentro de nuestra universidad; la opinión pública ratificó la solidaridad absoluta de esta casa de estudios con el estudiante afectado y sus familiares", señaló. "El pasado viernes nos reunimos personalmente con ellos para brindarles el acompañamiento integral de la UAT y garantizar las condiciones necesarias para la continuidad de sus estudios; no obstante, la familia tomó la determinación de solicitar la baja de sus documentos y formalizar el retiro de su matrícula", explicó.

Dijo que en su calidad de rector ha instruido a la dirección de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia a colaborar de manera transparente con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento de los hechos.

"Así mismo, en mi calidad de presidente de la honorable Asamblea Universitaria, he instruido a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios a iniciar una investigación exhaustiva y emitir las recomendaciones pertinentes de acuerdo al estricto apego a la legislación universitaria", puntualizó.

Durante la conferencia de prensa en donde estuvo acompañado por el director de la Facultad de Veterinaria, Jose Octavio Merino, y del director de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Jesús Guzmán Morales, el rector de la máxima casa de estudios, Dámaso Anaya Alvarado, dejó en claro que la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene cero tolerancia y no van a permitir que sigan pasando este tipo de vejaciones; para eso existen los derechos universitarios y se está realizando la investigación correspondiente de acuerdo a la legislación de la universidad.