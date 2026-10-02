Centro histórico de Matamoros resiente pérdida de empleos

A pesar de registrarse algunos robos menores de mercancía, la zona se mantiene con tranquilidad y busca reactivar sus ventas.

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La pérdida de más de 20 mil empleos en Matamoros durante el último año ha tenido un impacto en la actividad comercial del Centro Histórico, aunque los comerciantes mantienen expectativas de movimiento durante las próximas temporadas, señaló Caballero Barajas, representante del sector.

Explicó que, pese a las dificultades económicas, los comerciantes continuarán con las actividades y decoraciones tradicionales de temporada para atraer a los consumidores y mantener la dinámica comercial.

Señaló que los negocios también han tenido que adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, principalmente mediante las ventas por internet, una alternativa que anteriormente no tenía la misma presencia.

Caballero Barajas consideró necesario que las autoridades supervisen a quienes comercializan mercancías sin realizar las correspondientes aportaciones fiscales, al señalar que esta situación genera una competencia desigual para los establecimientos formalmente establecidos.

En materia de seguridad, afirmó que el Centro Histórico se ha mantenido tranquilo, aunque reconoció que se presentan algunos robos menores de mercancía en establecimientos, principalmente cuando los empleados tienen algún descuido.