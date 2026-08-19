Centro de Salud Euzkadi suspende servicio de laboratorio

Pacientes reportaron la suspensión del laboratorio en el Centro de Salud Euzkadi y señalaron que desconocen cuándo volverá a operar

Pacientes del Centro de Salud de la colonia Euzkadi, donde también opera la sede del Distrito de Bienestar para la Salud No. 3, denunciaron la suspensión del servicio de laboratorio y la falta de información sobre la fecha en que podría reanudarse.

Parientes que acudieron este martes señalaron que desde hace aproximadamente tres semanas intentan realizarse estudios médicos, luego de ser enviados desde otros módulos de salud. Sin embargo, aseguran que en distintas ocasiones han acudido al centro y el servicio continúa sin funcionar.

De acuerdo con los testimonios, alrededor de 20 pacientes se encontraban en una situación similar y finalmente tuvieron que retirarse sin realizarse los estudios. Señalan que algunos requieren análisis con carácter urgente, incluso personas que están próximas a una cirugía.

Pacientes denuncian falta de información sobre el laboratorio

Aseguran que se les informó que el laboratorio se encontraba en remodelación, posteriormente que faltaban algunos detalles y ahora se les atribuyen problemas con las computadoras o el sistema.

También cuestionan que no exista un aviso visible que informe a los pacientes sobre la suspensión del servicio, ya que muchas personas realizan largos traslados para posteriormente enterarse de que no serán atendidas.

Solicitan alternativas para realizar estudios médicos

Ante esta situación, los pacientes plantearon como alternativa que se les otorguen vales para realizar sus estudios en laboratorios particulares mientras se restablece el servicio, o que las autoridades proporcionen una fecha concreta de reapertura.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades de salud para que informen públicamente qué ocurre con el laboratorio, cuándo volverá a operar y qué opciones tendrán quienes necesitan realizarse estudios de manera urgente.