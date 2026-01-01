Cena de Año Nuevo sube 17% en la frontera: Canaco

CANACO Reynosa reporta que la cena de Año Nuevo 2025 encareció 17% en la frontera; alimentar a 15 personas supera los 17 mil pesos

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa informó que el costo de la cena de Año Nuevo 2025 registró un incremento promedio del 17 por ciento en comparación con 2024 en la región fronteriza de Tamaulipas, particularmente en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

De acuerdo con el análisis interanual, organizar una cena para 15 personas representa actualmente un gasto promedio de 17 mil 100 pesos, es decir, alrededor de mil 140 pesos por persona, cifra que incluso supera el ingreso mensual neto de un trabajador con salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Inflación alimentaria, principal factor

Canaco señaló que el encarecimiento está impulsado principalmente por la persistente inflación en alimentos, la cual ha superado los incrementos salariales nominales y ha generado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias fronterizas.

Entre los productos con mayores alzas destacan el bacalao, con un incremento del 27%; el pavo ahumado, 17.5%; la pierna de cerdo, 15%; y los insumos para tamales, que también aumentaron 15%.

Tamales: tradición que también se encarece

El organismo empresarial detalló que preparar 100 tamales en casa supera los 800 pesos solo en ingredientes, mientras que su precio de venta al público en Reynosa oscila entre 180 y 195 pesos por docena, elevando el costo total a cerca de mil 166 pesos.

Aunque la elaboración casera sigue siendo alrededor de 31% más económica, el aumento en el precio del gas y el tiempo de preparación reducen el ahorro real.

Cambios en el consumo familiar

El estudio también detectó un mayor uso del esquema de “cena de traje”, donde varias familias comparten el gasto. Aun así, el desembolso por familia se estima en 5 mil 700 pesos, equivalente a más del 40 por ciento del ingreso mensual de un trabajador con salario mínimo.

Asimismo, se observa una sustitución de proteínas, con mayor consumo de tamales y pierna adobada en lugar de platillos más costosos como el bacalao o el pavo, además de un aumento en la compra de paquetes preparados en supermercados.

Alerta por una cuesta de enero más severa

Canaco Reynosa advirtió que la combinación del alza del 17% en los costos festivos, el uso de gratificaciones para pagar deudas y el limitado margen de ahorro anticipan una cuesta de enero más difícil en 2026.

Finalmente, el organismo reiteró la importancia de fomentar el consumo responsable y local, así como de fortalecer políticas públicas que ayuden a contener la inflación alimentaria y a proteger el poder adquisitivo de las familias fronterizas.