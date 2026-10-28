Celebrarán a San Judas Tadeo con misas en Reynosa

En el exterior del templo también habrá vendimia y actividades para los asistentes, por lo que el párroco reiteró la invitación a las familias de Reynosa

Con un llamado a mantener viva la fe y participar con responsabilidad, Fray Juan Pablo Cabrera Rodríguez, párroco de San Judas Tadeo en Reynosa, invitó a la población a celebrar este 28 de octubre la fiesta patronal dedicada al santo de las causas difíciles.

El sacerdote destacó que cada año los fieles acuden al templo para cumplir mandas, agradecer favores recibidos y presentar sus peticiones; sin embargo, subrayó que el sentido principal de esta celebración es acercarse a Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo a través de San Judas Tadeo.

“Para gloria de Dios, todavía hay fervor que se le tiene a San Judas Tadeo”, expresó Fray Juan Pablo Cabrera Rodríguez, al reconocer la devoción que mantiene la comunidad católica y la importancia de conservar estas tradiciones religiosas.

Invitan a mantener el sentido religioso de la celebración

Asimismo, recordó que el propósito central no debe perderse entre las actividades populares, sino enfocarse en agradecer a Dios por las bendiciones recibidas mediante la intercesión del santo. Señaló que los creyentes también pueden acudir para pedir su intercesión y fortalecer su vida espiritual.

Horarios de misas por San Judas Tadeo en Reynosa

Como parte de las festividades, se celebrarán misas a las 10:00 de la mañana, 12:00 del mediodía, 5:00 y 9:00 de la noche, además de una misa solemne a las 7:00 de la noche, con la participación de frailes procedentes de Nuevo Laredo y Estados Unidos.

En el exterior del templo también habrá vendimia y actividades para los asistentes, por lo que el párroco reiteró la invitación a las familias de Reynosa para acudir con orden y responsabilidad, sin olvidar que el motivo principal de la celebración es dar gracias a Dios por los favores recibidos.