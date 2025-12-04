Celebran payasos de Reynosa su día con misa de acción de gracias

Payasos de Reynosa celebraron su día con misa de acción de gracias y festejos. Destacan la importancia de su labor para llevar alegría y unión a las familias

El Día del Payaso en México, aunque se celebraba desde hace varios años, fue oficialmente instituido en 2012 para conmemorarse cada 10 de diciembre.

Cada año, artistas dedicados a llevar alegría y diversión se reúnen en distintas ciudades del país para festejar su vocación y el impacto social de su trabajo.

Previo a esta fecha, los payasos de Reynosa acudieron a la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe para participar en una misa de acción de gracias, donde agradecieron por el talento que les permite compartir sonrisas y acompañar a las familias con su espectáculo.

Durante la celebración, el payaso Tamborcito destacó la importancia de reunirse como gremio para reconocer su labor.

“Estamos hoy celebrando el Día del Payaso… Ahorita vienen todos los payasos de Reynosa… Está muy bien, vamos a echarle ganas”, expresó, al resaltar el entusiasmo con el que cada artista vive esta fecha tan especial.

El Día del Payaso no es solo una fecha festiva, sino un reconocimiento al valor cultural y social de estos artistas, quienes provocan sonrisas, generan unión y brindan esperanza a comunidades enteras. Para payasos como Tutti Fruti, con cuatro décadas de trayectoria, el humorismo blanco es una pieza clave para mantener el respeto y la esencia del trabajo dirigido al público infantil.

“Me dedico a los niños, humorismo blanco sin doble sentido ni malas palabras… No hay necesidad de decir malas palabras ni doble sentido”, dijo, subrayando que la simplicidad también inspira a los más pequeños.

Payasos de larga trayectoria y reconocidos en ambos lados de la frontera también se sumaron al festejo. Entre ellos destacó Alfredo Castillo, quien por 63 años ha dado vida al personaje “Botocito”. El veterano artista compartió un consejo para las nuevas generaciones.

“Que aprendan antes que nada a reírse de uno mismo… Tenemos muchos payasos que nada más de verlos causan risa, ya lo traemos en la sangre”, afirmó.

Al cierre de la jornada, el ambiente se mantuvo festivo y lleno de entusiasmo, con un gremio unido que reafirmó su compromiso con la risa y el entretenimiento familiar.

“Un año más festejando el Día del Payaso… bendito sea Dios que aquí andamos, y bien contentos festejando”, agregó Tamborcito, enviando un mensaje especial a los más pequeños.

Así, los payasos de Reynosa celebraron un año más de vida artística, recalcando que esta actividad sigue más viva, alegre y entusiasta que nunca.