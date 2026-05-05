Celebran misa para pedir por el don de la lluvia

Ciudadanos de Hidalgo y Güémez se unieron en oración para pedir que la lluvia siga presente y beneficie a la presa de la Hacienda Santa Engracia

La presa de la Hacienda Santa Engracia fue la sede donde se ofició la misa para pedir por el don de la lluvia y en acción de gracias por el agua almacenada en este vaso lacustre.

Región citrícola afectada por la sequía

Esta región es eminentemente citrícola y abarca más de 20 mil hectáreas de las 33 mil que se encuentran sembradas.

La zona está integrada por más de una veintena de ejidos y comunidades de Hidalgo y Güémez dedicados al cultivo de naranja, limón, toronja y, en menor proporción, mandarina.

Mensaje del sacerdote a los feligreses

Con la presencia de habitantes de la zona y creyentes católicos, el Padre Ramón emitió un mensaje a los feligreses.

El sacerdote mencionó también las otras dos celebraciones: el Día de la Santa Cruz y el Día del Albañil, a quienes dedicó unas palabras.

Nivel de la presa cercano al 70%

Aunque la presa de la Hacienda Santa Engracia no figura en las mediciones que realiza Conagua ni la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado por ser un embalse pequeño, se puede apreciar que conserva un buen nivel cercano al 70 por ciento, de acuerdo a los propios habitantes, producto de las recientes lluvias a principios de año.

Esta celebración es una tradición en una comunidad que fiel a sus creencias, conserva la fe en Dios, combinada con el esfuerzo diario para hacer producir la tierra, cuya producción en este año fue buena, donde está a punto de concluir la cosecha de la naranja tardía o Valencia.