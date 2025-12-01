Info 7 Logo
Por: Diana Leyva

30 Noviembre 2025, 15:29

Alrededor de 1,780 mujeres y hombres iniciaron el recorrido de 42 kilómetros frente al Palacio Municipal de la ciudad de Matamoros

Celebran 'Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025'

El “Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025” se llevó a cabo este domingo en la ciudad de Matamoros.

Desde las 05:00 horas, las calles de la presidencia municipal se encontraban repletas de decenas de personas que participaban en el calentamiento previo a este evento deportivo.

70d9394b-68fe-4010-a148-d5a3121b4504.jpg

Destaca importancia del deporte en la entidad

Previo al banderazo de salida a la ruta de 42 kilómetros, el secretario de Turismo del Estado, Benjamín Hernández Rodríguez, afirmó que el deporte es fundamental para la entidad debido a que atrae el turismo tanto nacional como internacional.

“Con acciones como esta, el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma que el deporte no solo fortalece el cuerpo y el espíritu de los tamaulipecos, sino que también es un motor poderoso para atraer turismo nacional e internacional, generar derrama económica y colocar al estado dentro del mapa deportivo y turístico de México”, señaló Hernández Rodríguez.

El gobierno del Estado respaldó su compromiso con el deporte de alto rendimiento al entregar una bolsa histórica de 286,000 pesos en premios a los fanadores de las categorías 42km, 21km y 10km.

065de86d-d170-4239-8c05-e3cfb5af37ab.jpg

¿Quienes fueron los ganadores?

La victoria del maratón en la rama femenil fue: Leah Jebiwot Kigen con 2:48:13 horas, mientras que en la varonil, Wilfrido Nyatogo con un tiempo de 2:21:56 se consolidó como campeón de dicho evento.

cd531410-8582-4a0b-91c5-069455365500.jpg

