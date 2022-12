Celebran el primer matrimonio igualitario en Reynosa

Luego de mantener dos años de relación sentimental, Samanta Ramírez y Estefany Velázquez llegaron puntuales a la cita más importante de sus vidas en la Oficialía Segunda del Registro Civil, pues decidieron unirse en matrimonio ahora que fue aprobada por el Congreso de Tamaulipas, la ley que permite los matrimonios igualitarios, esta pareja de mujeres se convirtió en el primer matrimonio de este tipo celebrado bajo todas las normas de la ley en la ciudad de Reynosa.



“Nos conocimos por Facebook, nos pusimos a hablar, no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos, pero estamos muy felices ahorita, es mucha paciencia, comunicación, respeto y mucho amor definitivamente, porque sí es difícil”, dijeron.

Ellas se conocieron a distancia por medio de las redes sociales, Samanta es de Reynosa y Estefany de Colombia, un año y medio mantuvieron la relación por internet hasta que la colombiana emprendió el vuelo a la frontera mexicana, luego de seis meses de conocerse, hicieron sus votos matrimoniales ante un juez del Registro Civil.







Una relación complicada y no por falta de amor, la pareja narra que tuvieron que enfrentar el obstáculo social, el rechazo y el distanciamiento familiar, hoy esto queda atrás luego del reconocimiento que las leyes en Tamaulipas dan a las parejas del mismo sexo.



“Al principio fue un poco difícil con la mía, pero ya está todo bien, no se quedaron en ese estigma y ahorita sus papás son los que mayormente nos apoyan, que son con los que ahorita estamos aquí, mis papás desde el principio nos han apoyado totalmente, mayormente mi mamá, mi papá también, pero mi mamá fue la que nos incentivó, conózcanse, que venga, véanse y literalmente ella es la que más nos ha apoyado y estoy muy agradecida con ella”, señaló Samanta.

Al ser el primer matrimonio igualitario en la frontera de Reynosa, buscan dejar un precedente a quienes mantienen su relación en el anonimato.



“La vida es una y es de uno mismo, la vida es de uno mismo, no es de la familia, la relación al final de cuentas es entre la pareja, mientras uno se respete, mientras uno se quiera, se ame, todo va a estar bien, mientras uno tenga un enfoque y que uno diga que mi pareja es una pareja con propósito, que no sea solamente amor, porque de amor no se vive, que sea algo bien económicamente estructurado, que tengan metas realistas, todo eso es lo que va a sacar adelante una buena pareja”, manifestó la mexicana.