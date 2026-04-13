Celebran 203 aniversario de la fundación de Tampico

Villarreal Anaya resaltó la importancia de honrar el legado de los fundadores y convertirlo en un motor de desarrollo para la ciudad.

Tampico conmemoró su 203 aniversario con una jornada que reunió a cientos de ciudadanos en una celebración encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y el secretario de Turismo en el estado, Benjamín Hernández Rodríguez, quienes destacaron el valor histórico y cultural de la ciudad.

La conmemoración inició con la tradicional caravana de altamirenses, quienes se encontraron con los tampiqueños en el Monumento a los Fundadores, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, donde se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor.

¿Cómo inició la conmemoración del aniversario?

Posteriormente, los alcaldes Mónica Villarreal Anaya y Armando Martínez Manríquez, junto a legisladores, integrantes de los cabildos y ciudadanos, marcharon hacia la Plaza de Armas de Tampico, donde se realizó una sesión solemne de Cabildo.

Durante su mensaje, Villarreal Anaya resaltó la importancia de honrar el legado de los fundadores y convertirlo en un motor de desarrollo para la ciudad, fortaleciendo la identidad y la participación ciudadana.

“Hoy, al conmemorar el 203 aniversario de la fundación de Tampico y la repoblación del Alto de Tampico Viejo, rendimos homenaje a aquellos fundadores que, con valentía, visión y amor por esta tierra, sentaron las bases de la ciudad orgullosa y pujante en la que hoy vivimos. Tampico no nació por casualidad; nació de la voluntad de mujeres y hombres decididos a construir comunidad, abrir rutas de comercio, levantar nuevos hogares, defender su territorio y su patria, y forjar una identidad propia junto al río, junto al puerto, junto a la historia”.

¿Qué acciones se impulsan para preservar el patrimonio?

La alcaldesa subrayó que, en coordinación con el Cabildo de Tampico, el Congreso del Estado y con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han impulsado acciones para preservar el patrimonio histórico de la ciudad.

Entre estas iniciativas destacó la consolidación de la Autoridad del Centro Histórico y proyectos para rescatar espacios emblemáticos, como el Teatro Shakespeare.

¿Qué papel tuvo Altamira en la historia de Tampico?

Como parte del acto protocolario, se realizó la lectura del Acta de Fundación y se presentaron reseñas históricas por cronistas de la región, quienes recordaron el papel clave de Altamira en la repoblación de Tampico, marcando el inicio de una historia compartida basada en la cooperación.

¿Quién recibió la Medalla Fray Andrés de Olmos?

En el marco de esta celebración, se entregó la Medalla Fray Andrés de Olmos a María Luisa Herrera Casasús, en reconocimiento a su trayectoria como historiadora y promotora de la cultura huasteca y la identidad Teenek.

“Hoy rendimos homenaje a una mujer valiente que no solo escribió su historia, sino que dejó un legado a través de su preparación constante. Su lucha silenciosa por rescatar nuestras raíces nos da identidad y fuerza; sembró una semilla que hoy florece en todas nosotras”.

¿Cómo concluyó la celebración en Tampico?

Al finalizar la sesión solemne, la jornada continuó con una verbena popular en la Plaza de Armas, donde familias disfrutaron de un ambiente festivo acompañado de la presentación musical de la Banda Municipal de Tampico.

La celebración reafirmó el orgullo tampiqueño y la importancia de mantener vivas las tradiciones que dan identidad a la ciudad.