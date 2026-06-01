Celebra Tamaulipas segundo aniversario del triunfo de Sheinbaum

El evento, que reunió a más de 17,000 tamaulipecos, se distinguió por ser un hecho inédito en la región, consolidando el respaldo a la presidenta

En una jornada marcada por la unidad y el entusiasmo cívico, el estado de Tamaulipas se convirtió este domingo en el epicentro de una celebración masiva.

El gobernador Américo Villarreal Anaya dirigió un mensaje a las y los tamaulipecos, desde el recinto ferial en la capital del estado, en donde ciudadanos provenientes de los 43 municipios de la entidad se dieron cita para conmemorar los dos años del inicio del “segundo piso de la gran transformación”.

El evento, que reunió a más de 17,000 tamaulipecos y tamaulipecas, se distinguió por ser un hecho inédito en la región, consolidando la presencia y el respaldo popular hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro Villarreal Anaya destaco la visión humanista de la mandataria federal, subrayando su compromiso con la soberanía, la libertad, la independencia y el progreso social que busca beneficiar a toda la nación, evento que reúne a presidentes y presidentes municipales y representantes populares de Morena.

Bajo un ambiente de fiesta y patriotismo, los representantes y ciudadanos presentes enviaron un mensaje claro de respaldo a la administración federal.

Con consignas llenas de energía, la multitud reafirmó su confianza en el rumbo del país, respondiendo al unísono: ¿Se puede, México? ¡Claro que se puede! ¿Se puede Tamaulipas? ¡Claro que se puede!”.

Esta gran movilización no solo celebró un aniversario, sino que también reafirmó la unión del pueblo tamaulipeco en torno a un proyecto de nación enfocado en el bienestar y la unidad. Tamaulipas, presente y entusiasta, envía un abrazo solidario a todo el país, celebrando el trabajo conjunto en favor de México.