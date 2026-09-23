Celebra rondalla de Hospital General 27 años con gala

La agrupación de Ciudad Victoria ofrecerá dos funciones el 26 de septiembre y destinará lo recaudado a la Cruz Roja y dos preparatorias

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La emblemática Rondalla del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” de Ciudad Victoria está de fiesta. Con motivo de su 27 aniversario, el grupo musical ofrecerá dos funciones de gala este próximo 26 de septiembre en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, ubicado en el Centro Cultural Tamaulipas.

Más que una celebración musical, el evento tiene un noble propósito: los fondos recaudados serán destinados a la Cruz Roja Delegación Victoria, así como a la Preparatoria Federalizada “Marte R. Gómez” y la Preparatoria “Carlos Adrián Avilés”.

Versatilidad y orgullo tamaulipeco, Gerardo Pinson Domínguez, director musical del grupo, invitó a la comunidad a no perderse este espectáculo, destacando que han roto los esquemas tradicionales de lo que se espera de una rondalla: “Cuando uno dice rondalla, te imaginas algo aburrido o lento, pero no, el grupo tiene bastante versatilidad musical y haremos un gran homenaje a la música tamaulipeca; además, estrenaremos atuendos muy representativos de nuestro estado”, aseguró.

Por su parte, Arnoldo Pinson Domínguez explicó que el apoyo a la Cruz Roja servirá específicamente para la compra de equipamiento para las unidades de atención prehospitalaria, reforzando el compromiso social que caracteriza al grupo.

Últimos boletos disponibles: La respuesta del público ha sido excepcional. Según Mario Alberto Laurent, integrante de la rondalla, los boletos para la función de las 6:00 p.m. ya están agotados y quedan muy pocas entradas para la función de las 8:00 p.m. El costo de acceso es de 300 pesos.

Cabe recordar que esta agrupación cuenta con una trayectoria impecable, sumando ocho participaciones en concursos nacionales, de los cuales han obtenido cinco primeros lugares, además de campeonatos regionales y múltiples reconocimientos dentro y fuera del país.

La única rondalla que pertenece a un Hospital Público en México, integrada por doctores, enfermeros y personal administrativo.