Celebra Padilla 277 años de fundación con evento cívico

La villa de Padilla, Tamaulipas, celebró sus 277 años de fundación con un evento cívico junto a la escuela Miguel Hidalgo, donde se encuentran los vestigios de lo que fuera el pueblo original.

El evento reunió a los habitantes de Padilla y a invitados especiales para recordar la historia y la importancia de esta villa.

Historia y nostalgia

Padilla fue fundada el 6 de enero de 1749 y fue capital de Tamaulipas cuando se creó el primer Congreso Constituyente de 1824.

En 1970, los habitantes tuvieron que mudarse a lo que hoy es Nuevo Padilla debido a la construcción de la presa Vicente Guerrero, que inundó la zona original para crear el enorme vaso lacustre.

Desarrollo y crecimiento

A pesar de la nostalgia de sus habitantes producto de la reubicación, la región ha experimentado un desarrollo económico y rural significativo gracias a la presa Vicente Guerrero.

El alcalde Ernesto Quintanilla Selvera destacó el esfuerzo por brindar oportunidades a los habitantes de Padilla.

"Este pueblo recuerda lo importante que ha sido el cambio del lugar a donde fueron reubicados pero ellos saben que fue para bien, porque como siempre lo he dicho, tenemos la mejor presa del mundo que es la Vicente Guerrero".

La senadora Olga Sosa Ruiz y el exalcalde Arsenio Rodríguez Castillo destacaron el esfuerzo por brindar oportunidades a los habitantes de Padilla.

El representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, Mauro Francisco Sandoval Contreras, felicitó a nombre del ejecutivo estatal al pueblo de Padilla por estos festejos y destacó el trabajo conjunto entre estado y municipio.

Padilla es uno de los principales productores de cítricos como naranjas, toronja y limón italiano gracias al sistema de riego producto de la presa, además el turismo de pesca deportiva se ha incentivado, sobre todo ahora que el nivel rebasa el 71 por ciento de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua.

En los años 80’s se lograron trofeos de lobina negra de las más grandes del mundo, por lo que ahora con este nivel se tienen muy buenas expectativas para los pescadores deportivos.

En la comida que ofreció el alcalde se sirvieron langostinos sazonados con especias y caldo de bagre, platillos típicos que ofrecen los restaurantes ubicados a orillas de este embalse.