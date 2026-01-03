Celebra Güémez 277 años de su fundación con diversos eventos

El alcalde Lorenzo Morales Amaro encabezó las actividades y destacó que en este año vienen proyectos de infraestructura en comunidades del municipio

La villa de Güemez, Tamaulipas, se vistió de fiesta para celebrar su 277 aniversario de fundación.

La segunda villa fundada por José de Escandón y Helguera, Conde de la Sierra Gorda el 1 de enero de 1749, fue el escenario de una serie de eventos que comenzaron el lunes con actividades deportivas, continuaron el martes con un festival artístico y el miércoles una rodada en moto en la que participaron cientos de motociclistas de diversas comunidades.

Eventos y actividades

- Eventos deportivos

- Festival artístico

- Rodada en moto con participación de cientos de motociclistas

- Jaripeo tradicional

- Callejoneada que recorrió las calles de la cabecera

- Baile Popular con miles de asistentes

El alcalde Lorenzo Morales Amaro encabezó las actividades y destacó que en este año vienen proyectos de infraestructura en comunidades del municipio.

“Hay buena coordinación con el gobierno del estado para continuar haciendo obras de beneficio social", afirmó.

Lleva el nombre de Güémez como deferencia al virrey Juan Francisco de Güemez Horcasitas Aguayo, Primer Conde de Revillagigedo.

Legado y tradición

A lo largo de los años, Güemez ha mantenido su rica tradición y cultura, con una fuerte influencia de la época colonial, cuya parroquia de San Francisco de Asís de finales del siglo XVIII, es considerado monumento histórico nacional.

La villa es conocida por su arquitectura colonial, sus festividades y su gastronomía típica.

La celebración de su 277 aniversario es un reflejo de la rica historia y la identidad de la comunidad.