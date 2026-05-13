CEDES Altamira busca reinserción social de internos con oficios

El objetivo principal es demostrar que dentro del penal sí existe un esfuerzo auténtico por brindar segundas oportunidades para reinsertar a los internos

Por Bernardo Gallardo Altamira, Tamps. Al interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, la capacitación laboral, educativa y psicológica forma parte de la estrategia para lograr una reinserción social real de las personas privadas de la libertad, mediante la enseñanza de oficios y actividades productivas que les permitan reconstruir su vida una vez cumplidas sus sentencias.

Durante un recorrido por las instalaciones, la directora del centro, Yolanda Garibay Caballero, mostró las distintas áreas donde hombres y mujeres internos reciben formación en talleres de carpintería, panadería, cocina, purificadora y elaboración de artesanías, además de contar con espacios educativos, atención psicológica y programas laborales.

El objetivo principal es demostrar que dentro del penal sí existe un esfuerzo auténtico por brindar segundas oportunidades, preparando a los internos para incorporarse de manera positiva a la sociedad.

"Queremos que la gente sepa que la reinserción social sí es posible, que aquí creemos en las segundas oportunidades y que las personas privadas de su libertad pueden aprender un trabajo honesto que les permita salir adelante cuando recuperen su libertad".

En el caso del área femenil, el centro mixto cuenta además con módulos exclusivos para mujeres, consultorio médico especializado, salones de clases y una estancia infantil para atender a hijos de internas.

Explicó que el CEDES aplica todos los ejes de reinserción social establecidos por la ley, enfocados en educación, trabajo, salud emocional y disciplina, con el propósito de reducir la reincidencia delictiva.

Actualmente, el centro alberga a aproximadamente 827 internos, quienes además pueden comercializar productos elaborados en talleres dentro de diversas exposiciones realizadas en municipios como Ciudad Madero, Tampico y Altamira.

Las ventas han generado ingresos importantes para los internos y sus familias; tan solo en algunas ferias se lograron recaudar hasta 30 mil pesos en dos días, recursos que se distribuyen conforme a la normativa vigente para beneficio de los propios participantes.

La directora resaltó que estos programas no solo permiten generar sustento económico, sino que fortalecen la autoestima, responsabilidad y preparación laboral de quienes buscan una nueva oportunidad fuera del sistema penitenciario.

"Cuando salgan, usted y yo nos vamos a encontrar con ellos en sociedad, por eso es fundamental que tengan herramientas para desempeñar un trabajo digno y honesto".

Con estas acciones, el CEDES Altamira busca cambiar la percepción social sobre los centros penitenciarios, mostrando que más allá del cumplimiento de condenas, también se trabaja en procesos de transformación personal y reintegración comunitaria.