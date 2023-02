¿Cecilia dónde estás? Marino la sigue esperando tras 28 años

Esteban Pérez Núñez, conocido como el 'Marino enamorado', no pierde la esperanza de encontrar a quien fuera su novia en 1995, a la cual nunca volvió a ver

Por: Brenda Gutiérrez

Febrero 17, 2023, 13:59

El 'Marino enamorado' apareció en Nuevo Laredo el pasado 14 de febrero, aún tiene la esperanza que su amada Cecilia a quién espera ya hace 28 años llegue a sus brazos.

Con un ramo de flores y el tradicional traje de gala de los Marinos de Estados Unidos, fue como Esteban Pérez Núñez, mejor conocido como el “Marino enamorado” se hizo presente en Nuevo Laredo este Día del Amor y la Amistad en el crucero de 15 de septiembre y Reynosa.

Aunque han pasado más de dos décadas el ex marino mantiene la esperanza de que Cecilia aparezca, motivo por el cual él no ha formado una familia.





Pérez Núñez cuenta que se conocieron por el año de 1995 y tras unos meses de noviazgo terminaron sin volver a tener rastro de ella.

“Ya con este van a ser 28 años que la espero, se llama Cecilia, la conocí en un lugar que se llamaba Vivant´s en 1995. Ella me amaba, tenía un brillo de amor hacia mi. Estoy soltero, nunca me casé, no tengo familia es por eso que aún la sigo esperando”, aseguró el esperanzado marino.

El veterano de 58 años de edad señala que este año será su última aparición en público, pues considera que ha sido tiempo suficiente sin una respuesta positiva.

Anteriormente se presentaba en diferentes puntos de la ciudad una vez al año, así sin aviso solo a esperar a que llegara su amada Cecilia.