Ambos directivos coincidieron en señalar que continúan trabajando para concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias de estas acciones

El director del CBTis 119 de Ciudad Victoria, Heberto Huerta, informó que se realizará una investigación interna para identificar y sancionar al o los estudiantes responsables de las falsas amenazas de tiroteo que resultaron ser una broma.

CBTis 119 reforzará acciones preventivas

“Eso ya se está realizando estamos tratando de dar con la persona que haya publicado esto, dentro de todas nuestras facultades, para poder dialogar y dar un acompañamiento y sobre todo concientizar”, señaló.

El directivo calificó el hecho como parte de un reto viral que se ha presentado en otras escuelas del país y aseguró que el plantel reforzará las acciones preventivas para evitar que situaciones similares se repitan.

Advierten sobre el pánico que generan las falsas amenazas

Por su parte, el director del CBTis 236 de Ciudad Victoria, Marcos Saldaña García, consideró que este tipo de bromas genera pánico entre la comunidad escolar y los padres de familia y aunque aclaró que en su plantel no se han registrado incidentes de este tipo, reconoció que no están exentos.

“La verdad es muy penoso y muy lamentable, la verdad lo que puede parecer para un joven una broma, un juego, pues causa un pánico”, expresó.

Ambos directivos coincidieron en señalar que continúan trabajando para concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias de estas acciones y exhortaron a tomarlas con seriedad.