Caza y Pesca busca evitar la sobreexplotación de las especies

Gracias a su trabajo, la técnica conocida como Catch and Release (Captura y Libera) ha tenido éxito en Tamaulipas, permitiendo preservar la fauna

El nuevo vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Pablo González Alanís, informó que dará continuidad a las actividades que venía realizando su antecesor, Luis Eduardo García Reyes.

González Alanís, biólogo de profesión y con amplia experiencia en el manejo de recursos naturales, ha sido el responsable de atender a las especies capturadas durante los torneos organizados por la Comisión de Caza y Pesca, para reanimarlas y regresarlas a las presas o al mar, según el tipo de competencia.

Gracias a su trabajo, la técnica conocida como Catch and Release (Captura y Libera) ha tenido éxito en Tamaulipas, permitiendo preservar la fauna y evitar la sobreexplotación.

Señaló que uno de los objetivos principales es continuar con la preservación de la fauna silvestre y anunció el próximo inicio de la temporada de paloma ala blanca, para lo cual ya preparan una reunión en San Fernando con áreas como Seguridad Pública, Protección Civil y otras dependencias, a fin de garantizar una buena estancia a los cazadores que visitan la entidad.