Cateos en Tamaulipas hallan más de 130 animales exóticos

Cateos por combustible ilícito en Tamaulipas dejan un detenido y más de 130 animales exóticos, incluidos tigres, jaguares y un ligre

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas como parte de investigaciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles.

Los operativos se efectuaron en distintos puntos, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y un rancho. Como resultado de las acciones, una persona fue detenida.

Durante la intervención en el rancho, las autoridades localizaron más de 130 animales exóticos de distintas especies, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares y un ligre.

El lugar también albergaba 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, además de bisontes, búfalos y un camello.

De acuerdo con la información proporcionada, al menos 35 de los animales encontrados corresponden a especies consideradas en peligro de extinción o que se encuentran sujetas a protección especial.

Los cateos forman parte de los trabajos de inteligencia e investigación emprendidos por las autoridades federales para combatir las actividades relacionadas con el mercado ilícito de combustibles en Tamaulipas.