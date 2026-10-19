Casandra de los Santos denuncia ataque armado en Río Bravo

Corresponderá a las autoridades investigar los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar al presunto responsable

La diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Casandra de los Santos, denunció haber sido víctima de un presunto atentado la noche del sábado 17 de octubre, cuando, al salir de una cena en el domicilio de una de sus trabajadoras, ubicado en una colonia irregular de Río Bravo, fue atacada por un sujeto encapuchado que la hirió con un objeto punzocortante en el costado izquierdo, a la altura del vientre.

Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por el presidente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, la legisladora relató que la agresión ocurrió al retirarse de la vivienda, situada en una zona con terrenos baldíos, áreas libres y montes, donde fue interceptada por el desconocido.

“El pasado día sábado fui invitada a una cena en casa de una de mis trabajadoras y, al salir de la casa de ella, que se encuentra en una colonia irregular, en donde hay muchas áreas libres y montes, fui atacada con arma blanca por una persona que estaba encapuchada”, declaró la diputada.

La diputada presenta denuncia por la agresión en Río Bravo

De los Santos confirmó que sufrió una lesión en el costado izquierdo, a la altura del vientre, aunque no precisó la identidad del agresor ni las circunstancias que habrían motivado el ataque.

“Tuvimos a bien checar la herida que me habían hecho, que fue en un costado del lado izquierdo”, señaló, al referirse a la lesión que sufrió durante la agresión.

La legisladora informó que los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades y que, al momento de ofrecer sus declaraciones, personal de la Fiscalía se encontraba en Río Bravo para atender el caso.

“Ya interpusimos la denuncia; de hecho, en este momento se encuentra la Fiscalía en Río Bravo”, manifestó.

Señala que había solicitado apoyo de la Guardia Nacional

La diputada también aseguró que, desde marzo pasado, comenzó a experimentar situaciones que calificó como extrañas, tanto en la Ciudad de México como en Tamaulipas, por lo que anteriormente había solicitado el apoyo de la Guardia Nacional.

“Desde el mes de marzo, tanto en la Ciudad de México como aquí, me empezaron a pasar cosas muy raras, de las cuales yo solicité el apoyo de la Guardia Nacional”, declaró, sin detallar cuáles fueron esos episodios ni establecer públicamente una relación directa entre ellos y la agresión reciente.

Expresa preocupación por posibles filtraciones de información

Durante la rueda de prensa, De los Santos reconoció que mantiene reservas sobre la actuación de las autoridades, particularmente por el temor de que la información proporcionada al presentar una denuncia pueda filtrarse.

“Siendo muy sincera, yo también desconfío, como desconfían muchos ciudadanos, de las autoridades. Uno ya no sabe realmente si vas a denunciar, si va a salir esa información”, expresó.

Explicó que, debido a esa preocupación, buscó que las instancias federales en la Ciudad de México conocieran el caso y se involucraran en su atención.

“Por eso tratamos de hacer todo en la Ciudad de México, porque queremos que se involucraran, y agradezco la atención, porque sí se involucraron”, añadió.

La denuncia de la diputada federal plantea interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión, la identidad del sujeto encapuchado y los episodios que la legisladora asegura haber experimentado desde marzo.

Corresponderá a las autoridades investigar los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar al presunto responsable. Mientras tanto, el caso también pone de relieve el señalamiento de la legisladora sobre la falta de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia, una preocupación que, según afirmó, comparten muchas personas en el país.