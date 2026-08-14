Casa Sacerdotal de Nuevo Laredo pide apoyo para bazar

A fin de tener recursos económicos para su sostenimiento, se pide a la comunidad la donación de artículos para un bazar que se hará el próximo mes

En esta casa residen los sacerdotes que ya están muy mayores o enfermos, y que han dedicado su vida al servicio de la iglesia católica en la Diócesis de Nuevo Laredo, que incluye no solo esta frontera, sino municipios cercanos ubicados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

En la casa se les brindan los cuidados que requieren por su avanzada edad o por su enfermedad.

Reciben donaciones para bazar

A fin de tener recursos económicos para su sostenimiento, se pide a la comunidad la donación de artículos para un bazar que se hará el próximo mes.

Se recibe actualmente, y hasta el 10 de septiembre, ropa, calzado, herramienta, artículos de decoración y más, que estén nuevos o usados en buen estado.

Donativos se reciben hasta el 10 de septiembre

Los donativos pueden ser entregados en la casa sacerdotal ubicada en la Calle Nayarit 2404, Colonia Madero, de las 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

El bazar se realizará el próximo mes, en un día por definir.