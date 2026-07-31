Casa del Arte ofrece aprendizaje creativo durante el verano

La Casa del Arte en Ciudad Victoria se ha convertido en el punto de encuentro predilecto para cientos de niños y jóvenes durante este periodo vacacional,

Los cursos de verano de la Casa del Arte en Ciudad Victoria representan una gran experiencia para los más pequeños y hasta las personas adultas que acuden a participar en los diferentes talleres.

La maestra de artes, Kristel Quevedo, compartió su entusiasmo por el compromiso y la energía que los alumnos imprimen en cada jornada, destacando cómo estos talleres fomentan no solo el desarrollo técnico, sino también la disciplina y la sensibilidad artística.

“Aquí lo que hacemos es ver diferentes técnicas, pero pues para niños desde los niños pequeñitos, desde los 3 años, a partir de los 3 años y hasta los 8, entonces ahora si, es para que ellos vayan conociendo todo los que son las artes plásticas, pero desde un enfoque muy dinámico y lúdico”, explicó.

Casa del Arte reúne creatividad y aprendizaje

La Casa del Arte en Ciudad Victoria se ha convertido en el punto de encuentro predilecto para cientos de niños y jóvenes durante este periodo vacacional, ofreciendo un espacio donde la creatividad y el aprendizaje se fusionan a través de sus tradicionales cursos de verano.

Para conocer más sobre esta experiencia, platicamos con parte de la comunidad que le da vida a estos talleres, como Isabella Luna, quien es alumna del taller de Violín.

“Es una bonita experiencia, desde los siete años estoy tocando el violín, es un instrumento que no tiene trastes en sí como la guitarra o como otros instrumentos, al momento de tocarlo es un poco difícil el atinarles a las notas entonces para que suene más afinado le suelen poner cintas para que suene la tonalidad que es”, señaló

Alumnos descubren nuevos talentos

Elías Alejandro, estudiante de Batería, expresó su emoción al formar parte de este aprendizaje y en donde los cursos han representado una oportunidad única para descubrir nuevos talentos, hacer amigos y disfrutar de la música en un ambiente formativo y profesional.

“De verdad estoy maravillado con las clases que dan en Casa del Arte, es como mi segunda casa, desde que conocí al Profe Tony, di un salto increíble en mis clases, es un muy buen profesor y de verdad a todos los que puedan y quieran meterse a Casa del Arte, no duden en hacerlo”, puntualizó.

Con actividades que van desde las artes plásticas hasta la ejecución de diversos instrumentos musicales, la Casa del Arte reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la niñez y juventud victorense, consolidando estos cursos de verano como una plataforma esencial para la expresión creativa en la capital del estado.