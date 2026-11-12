Carteros, una vocación que sobrevive a la era digital

Con 30 años de servicio, Conrado Correa Rico representa a quienes recorren calles y comunidades para llevar correspondencia, enfrentando nuevos desafíos

Son mensajeros de buenas y no tan buenas noticias. Desde 1931, por decreto del entonces presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, se reconoce la labor social de los trabajadores postales, conocidos popularmente como carteros. Entre ellos se encuentra Conrado Correa Rico, quien cuenta con 30 años de experiencia en este noble oficio.

Para Conrado, ser cartero representa una satisfacción especial, pues además de llevar correspondencia, también comparte momentos importantes con las personas, aunque en ocasiones debe entregar noticias poco agradables, como documentos de cobranza.

“Es una labor muy noble, una alegría que le da a uno ser portador, en veces de buenas noticias y en veces no tan buenas, pero pues hay de todo; llevas muchas veces cobranzas que nadie queremos”, expresó.

Aunque las tecnologías digitales han transformado la comunicación y reducido el envío de cartas, los carteros continúan recorriendo calles, colonias y comunidades rurales, a pie o en bicicleta. Actualmente, parte importante de su actividad se concentra también en la entrega de paquetería, un servicio que ha cobrado mayor relevancia.

“Ahorita actualmente se ha bajado un poquito el envío de cartas, pero más que nada, lo que también se está utilizando mucho es la paquetería, mucho paquete”, comentó.

La historia del servicio postal también está marcada por actos de valentía. Durante la Revolución Mexicana, trabajadores postales demostraron su lealtad al proteger la correspondencia y los valores que transportaba un tren que fue descarrilado, asegurándose de que los envíos llegaran a su destino. Una hazaña que forma parte de la historia de este oficio, que actualmente mantiene conexiones internacionales a través del Servicio Postal Mexicano.

Como muestra de la importancia de estos enlaces, Conrado recuerda una experiencia especial al entregar una tarjeta postal procedente de Australia, que sorprendió gratamente a una mujer cuya hija se encontraba en aquel país realizando un intercambio estudiantil.

“Le llegué a entregar una tarjeta postal y dijo: muchas gracias, nunca pensé que fuera a llegar una desde tan lejos, desde Australia. La hija de ella había ido a un intercambio de estudiante para allá y le llegó la postal”, relató.

Sin embargo, las nuevas generaciones conocen cada vez menos esta labor. Los homenajes escolares a los carteros han disminuido y la costumbre de escribir cartas prácticamente está desapareciendo. A ello se suman los riesgos que enfrentan diariamente al circular en bicicleta por calles con intenso tráfico vehicular y condiciones que pueden poner en peligro su integridad.

“Literalmente, desde que sale uno de la casa, encomendándose a Dios, y también ir con mucho cuidado cuando va uno por las calles, porque hay muchas cosas; puedes no ver un pozo y te puedes caer, y siempre andar al cien”, advirtió.

Así, después de tres décadas de recorrer calles y entregar correspondencia, Conrado Correa Rico representa a los hombres y mujeres que, pese a los cambios tecnológicos y los riesgos de su actividad, mantienen viva una tradición que durante generaciones ha servido para acercar personas, familias y comunidades.