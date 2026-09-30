Carrera con causa apoyará a pacientes con cáncer en Reynosa

La presidenta de la fundación informó que actualmente atienden a 15 pacientes y cuentan con seis personas más en lista de espera

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, la Fundación Teresita realizará el próximo domingo 4 de octubre una carrera con causa en Reynosa, con recorridos de 5 y 10 kilómetros, con el objetivo de recaudar fondos para continuar apoyando a hombres y mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Dulce Cortez, presidenta de la Fundación Teresita, destacó que este tipo de actividades representan un importante respaldo para los pacientes que actualmente reciben atención por parte de la organización.

“Son un gran pilar para la Fundación Teresita, para nuestros pacientes, para que todo este proceso que llevan de su tratamiento contra el cáncer”, señaló.

Fundación atiende a 15 pacientes con cáncer

La presidenta de la fundación informó que actualmente atienden a 15 pacientes y cuentan con seis personas más en lista de espera, por lo que esperan que los recursos obtenidos mediante esta carrera permitan ampliar el número de beneficiarios.

“Ya tenemos 15 pacientes atendidos y estamos con seis pacientes más en lista de espera que podemos y esperamos que con este apoyo de esta carrera, que se abrió al público en general en este año, el primer año que se abre a todo el público, podamos contar con el apoyo para poder ayudar a esas seis personas a que entren también a nuestra fundación”, explicó.

Carrera tendrá recorridos de 5 y 10 kilómetros

La carrera se realizará el domingo 4 de octubre a partir de las 7:00 de la mañana, teniendo como punto de salida el Club de Leones de Reynosa. La actividad contempla recorridos por calles de la ciudad y está abierta al público en general.

“Es el domingo, este domingo cuatro, es en el Club de Leones, una serie muy padre, porque está abierto a las calles de Reynosa y es a las siete de la mañana”, indicó Dulce Cortez.

Los interesados en participar pueden realizar su inscripción a través de Boletia. La fundación hizo un llamado a corredores, familias y ciudadanos en general para sumarse a esta carrera y contribuir con los programas de apoyo para pacientes con cáncer.

“Se pueden inscribir en Boletia, así se llama, para que por favor sigan apoyando y cooperen con la Fundación Teresita”, invitó.

La carrera representa una oportunidad para combinar la actividad deportiva con la solidaridad, al tiempo que los recursos recaudados permitirán fortalecer la atención de pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer y apoyar a quienes permanecen en lista de espera.