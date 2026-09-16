Carpetas por presuntas irregularidades siguen abiertas: Salud

Ricardo Guerrero Morales, secretario de Salud, indicó que el caso se encuentra en manos de la Secretaría Anticorrupción y de la Fiscalía General de Justicia

Luego de la aparición de un video en redes sociales de la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien culpa directamente al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de las irregularidades registradas en la dependencia durante la administración anterior, el actual titular Ricardo Guerrero Morales confirmó que las carpetas de investigación siguen su curso.

"Desde el punto de vista jurídico las carpetas están avanzando, lo que dijo la Secretaría está muy claro, ahí está el video", expresó Guerrero Morales al referirse a las declaraciones de su antecesora.

Precisó que no corresponde a la Secretaría de Salud determinar sanciones, sino seguir las instancias institucionales, por lo que el caso se encuentra en manos de la Secretaría Anticorrupción y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Al ser cuestionado sobre la posible existencia de nuevos casos, indicó que será la Secretaría Anticorrupción la que informe sobre cualquier otro hallazgo vinculado a la pasada administración.