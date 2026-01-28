Carnaval Tamaulipas 2026 promete fiesta y conciertos gratuitos

Tamaulipas se prepara para el Carnaval 2026 del 12 al 15 de febrero, con desfiles, comparsas, premios millonarios y conciertos en Tampico, Madero y Altamira

El Carnaval Tamaulipas 2026 se encuentra listo para llenar de color, música y alegría el sur del estado. El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo, invitó a la población y visitantes a disfrutar de esta gran fiesta del 12 al 15 de febrero en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El evento contará con desfiles multicolores, comparsas vibrantes, la tradicional quema del mal humor, la coronación del rey y la reina del Carnaval, así como un gran cierre con premiaciones y tres conciertos totalmente gratuitos.

Esperan superar asistencia de 2025

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que se espera superar los más de 73 mil visitantes registrados en la edición 2025, consolidando al carnaval como uno de los eventos más importantes del sur de Tamaulipas.

“Ven en familia o con amigos a disfrutar de la música, la tradición, la calidez y la seguridad que ofrece Tamaulipas”, expresó el funcionario estatal.

Hernández Rodríguez informó que existe una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos, por lo que aún hay tiempo para inscribirse y participar en las categorías de comparsa, grupo de animación, carro alegórico y disfraz individual.

Cartel musical del Carnaval

Los cierres de Carnaval contarán con presentaciones estelares: