Carmen Lilia resalta inversión histórica en Nuevo Laredo

La presidenta municipal extendió una invitación a toda la comunidad para sumarse a los festejos por el 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reafirmó que Nuevo Laredo se consolida como un pilar de la Cuarta Transformación, destacando que el progreso del municipio se demuestra diariamente con hechos, cercanía y resultados tangibles para la ciudadanía.

Uno de los hitos más relevantes de su administración es la modernización de la carretera al Puente Mundial del Comercio (MEX II). Con una inversión superior a los 283 millones de pesos, esta obra transforma una vía que operaba con un solo carril de ida y vuelta en una moderna carretera de doble circulación por sentido.

"Esta es una obra que el sector de comercio exterior y nuestros operadores de carga esperaban desde hace más de 25 años. No importó si la responsabilidad era de la Federación, el Estado o el Municipio; le entramos con resultados porque queremos seguir siendo competitivos y avanzando", señaló la alcaldesa.

Transformación educativa: más de 450 millones invertidos

En su compromiso con el futuro de la ciudad, Canturosas Villarreal resaltó que su gobierno ha destinado más de 450 millones de pesos a la infraestructura educativa pública.

Estos recursos se han traducido en techumbres, bardas perimetrales, aulas nuevas y sanitarios remodelados, además de la incorporación de la preparatoria municipal a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La alcaldesa anunció con entusiasmo la próxima entrega de una escuela primaria completamente nueva, equipada con 12 aulas. Este proyecto busca resolver una necesidad urgente en un sector de la ciudad donde los niños carecían de espacios para inscribirse, evitando que tengan que trasladarse largas distancias.

En coordinación con el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, se trabaja en la tramitología necesaria para que el plantel abra sus puertas el próximo ciclo escolar, brindando a los estudiantes un entorno seguro y cercano a sus hogares.

Finalmente, la presidenta municipal extendió una invitación a toda la comunidad para sumarse a los festejos por el 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo.

El próximo 15 de junio, la ciudad se vestirá de gala con una amplia variedad de actividades culturales y conciertos musicales, celebrando la historia y la transformación que vive el municipio.