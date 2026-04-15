Carlos Peña señala a EUA por flujo de armas que llega a Reynosa

El alcalde advirtió que hasta el 90% del armamento decomisado proviene de Estados Unidos y pide incluir el tema en acuerdos bilaterales

El alcalde de Reynosa advirtió sobre la necesidad de que Estados Unidos refuerce la regulación en la venta de armas, al señalar que una alta proporción de las utilizadas en hechos delictivos en esta frontera provienen del vecino país.

De acuerdo con lo expuesto, diversos estudios indican que entre el 80 y 90 por ciento de las armas decomisadas en México tienen origen en armerías estadounidenses, donde, acusó, se comercializan con controles limitados, lo que facilita su adquisición por personas de dudosa procedencia.

El edil sostuvo que estas armas son posteriormente introducidas de manera ilegal al territorio mexicano y terminan en manos del crimen organizado, contribuyendo a elevar los índices de violencia en ciudades como Reynosa.

Ante este panorama, consideró necesario que el tema sea incluido en acuerdos bilaterales como el Tratado de Libre Comercio, con el objetivo de frenar las redes de tráfico de armas que operan en la frontera.

La postura del alcalde se da en un contexto donde la incidencia delictiva en la región continúa siendo un desafío, lo que reaviva el debate sobre la corresponsabilidad internacional en el combate a la inseguridad.

En ese sentido, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, insistió en que el problema tiene su origen en la falta de controles en la venta de armamento en Estados Unidos.

“La gran mayoría y los estudios muestran que más del 80 o 90% de las armas que se decomisan aquí vienen de los Estados Unidos, de las armerías que están de manera privada, vendiéndolas a individuos de dudosa procedencia, sin ningún tipo de control, que se contrabandean al lado mexicano y luego se venden al crimen organizado. Es un tema que espero y se toque en el Tratado de Libre Comercio para poder combatir ese tipo de redes criminales que trafican armas hacia suelo mexicano”, expresó.