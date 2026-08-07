Carlos Peña responde a Cabeza de Vaca sobre persecución política

El alcalde de Reynosa aseguró que también enfrentó persecución política durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, aseguró que también fue víctima de persecución política durante el gobierno del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego de ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del exmandatario estatal, quien desde Estados Unidos afirmó ser perseguido político del Gobierno de México.

Peña Ortiz declaró que durante la anterior administración estatal tuvo que salir temporalmente del país debido a que, según dijo, intentaron involucrarlo en delitos que aseguró nunca cometió. Señaló que posteriormente las investigaciones determinaron que el patrimonio de su familia era de origen lícito.

“Desconozco, a mí sí me persiguió él políticamente, me tuve que ir un par de semanas a Estados Unidos, me quisieron inventar delitos, inventaron que cuando tenía 19 años había yo cometido muchos delitos, era completamente falso, la misma Fiscalía ya dio dictamen de que todo es de mi familia y es lícito”, declaró el presidente municipal.

Carlos Peña Ortiz afirma que fue víctima de persecución política

El alcalde afirmó que las acciones en su contra fueron orquestadas por personas cercanas al entonces gobierno estatal y señaló que no fue el único político que enfrentó este tipo de situaciones durante ese periodo.

“Él me lo hizo a mí, su gobierno me lo hizo a mí, la gente de Carmona me lo hizo a mí junto con la gente de su gobierno que están involucrados todos, se organizaron para afectarme”, expresó.

Peña Ortiz mencionó que, desde su perspectiva, otros actores políticos de Tamaulipas también fueron afectados, entre ellos la exalcaldesa de Matamoros, Lety Salazar, y la familia Canturosas en Nuevo Laredo.

“Se lo hizo, por ejemplo, a Lety Salazar en Matamoros, a los Canturosas en Nuevo Laredo, a nosotros en Reynosa”, afirmó.

Respuesta a las declaraciones del exgobernador

El presidente municipal dijo desconocer los argumentos del exgobernador para señalar que existe una persecución política en su contra, aunque reconoció que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos tiene la posibilidad de acudir a las instituciones correspondientes.

“Si sí, ahí están las instituciones para defenderse”, comentó.

Peña Ortiz consideró contradictorio que Francisco García Cabeza de Vaca denuncie una persecución política después de que, aseguró, durante su administración se realizaron acciones similares contra distintos adversarios políticos.