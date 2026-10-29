Carlos Peña Ortiz respalda demandas de los transportistas

El presidente municipal atribuyó parte de estos avances a que el tema se ha colocado en la agenda nacional y a la intervención de autoridades federales

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, respaldó las movilizaciones de transportistas que exigen mayor seguridad en las carreteras y acciones contra las extorsiones, al considerar legítimas sus demandas de protección para operadores y empresas.

El edil señaló que en Reynosa se ha insistido en denunciar este delito, no solamente por las afectaciones a negocios locales, sino también por los casos que se presentan en otras regiones de Tamaulipas.

“Nosotros aquí en Reynosa estamos pidiendo que se atienda el tema de la extorsión”, expresó Peña Ortiz, quien aseguró que la problemática ha recibido mayor atención en los últimos meses.

Señala mayor intervención de autoridades federales

El presidente municipal atribuyó parte de estos avances a que el tema se ha colocado en la agenda nacional y a la intervención de autoridades federales tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fue gracias a la visita de la presidenta Claudia que ha habido un cambio en esto, y la Fiscalía Federal se ha estado metiendo en estos temas”, afirmó.

Llama a denunciar casos de extorsión y robo

Peña Ortiz sostuvo que las denuncias por extorsión y robo deben investigarse y atenderse por las autoridades correspondientes, por lo que llamó a las personas afectadas a alzar la voz y presentar sus casos para que se actúe conforme a la ley.

“Cualquier tipo de extorsión, cualquier tipo de robo se tiene que atender por parte de la autoridad”, puntualizó.

El respaldo del alcalde ocurre en medio de las exigencias del sector transportista, que reclama condiciones de seguridad para circular por las carreteras del país, ante los riesgos que enfrentan operadores y empresas.