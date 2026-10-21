Carlos Peña Ortíz renunciaría a ciudadanía estadounidense

Aclaró que está en contra de la reforma constitucional que obliga a los aspirantes a renunciar a una segunda nacionalidad

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, manifestó abiertamente que sí estaría dispuesto a renunciar a su doble nacionalidad si decidiera postularse en un futuro para un cargo como la gubernatura de Tamaulipas o la Presidencia de México.

“Tener doble nacionalidad no te impide ser candidato, solo tienes que renunciar y ya”, respondió al cuestionársele respecto a su situación de contar con ambas nacionalidades -mexicana y estadounidense-.

Peña Ortiz dijo que en el pasado, él mismo ya ha hecho trámites de renuncia a la doble nacionalidad.

“Yo ya he hecho trámites en el pasado para llegar a ser lo que sea”, enfatizó.

Estos son los puntos más importantes de sus declaraciones

Los puntos clave sobre sus declaraciones y el contexto de la reforma son: