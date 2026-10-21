Carlos Peña Ortíz renunciaría a ciudadanía estadounidense

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, manifestó abiertamente que sí estaría dispuesto a renunciar a su doble nacionalidad si decidiera postularse en un futuro para un cargo como la gubernatura de Tamaulipas o la Presidencia de México.
“Tener doble nacionalidad no te impide ser candidato, solo tienes que renunciar y ya”, respondió al cuestionársele respecto a su situación de contar con ambas nacionalidades -mexicana y estadounidense-.
Peña Ortiz dijo que en el pasado, él mismo ya ha hecho trámites de renuncia a la doble nacionalidad.
“Yo ya he hecho trámites en el pasado para llegar a ser lo que sea”, enfatizó.
Estos son los puntos más importantes de sus declaraciones
Los puntos clave sobre sus declaraciones y el contexto de la reforma son:
- Disposición personal: Aunque el alcalde nació en Estados Unidos y posee la ciudadanía estadounidense, declaró que no tendría problema en iniciar el proceso de renuncia a ella para cumplir con la ley si sus aspiraciones políticas se lo exigieran.
- Oposición a la reforma: A pesar de su postura personal, Carlos Peña Ortiz aclaró que está en contra de la reforma constitucional que obliga a los aspirantes a renunciar a una segunda nacionalidad. El edil argumentó que esta medida es restrictiva y limita el derecho de participación política de millones de mexicanos que viven o nacieron en el extranjero.
- El contexto de la ley: El Congreso de Tamaulipas y la Cámara de Diputados aprobaron la minuta de reforma que exige a cualquier ciudadano que busque la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, ser mexicano por nacimiento y contar únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de registrar su candidatura.