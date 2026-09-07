Carlos Peña destaca apoyos sociales durante segundo informe

El edil también resaltó que el municipio intervino en infraestructura de instituciones que corresponden a otros niveles de gobierno

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, presentó su segundo informe de actividades correspondiente a su segundo año de gobierno, en el que destacó resultados acumulados durante cinco años al frente de la administración municipal, principalmente en materia de apoyos sociales, salud e infraestructura.

Destacan inversión en programas de apoyo social

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que en cinco años se han destinado más de mil 600 millones de pesos a programas de apoyo social, dirigidos principalmente a medicinas, alimentación y equipamiento, además de becas para madres y padres de familia, adultos mayores, hijos de personas privadas de la libertad, personas con discapacidad y niños con cáncer.

“En cinco años destinamos más de mil 600 millones de pesos en apoyos sociales directos para medicinas, alimentación, equipamiento, incluyendo becas para mamás y papás, adultos mayores, hijos de personas en el penal, personas con discapacidad y niños con cáncer”, señaló.

Peña Ortiz aseguró que estos programas han contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de familias y afirmó que Reynosa se encuentra entre los municipios de Tamaulipas con menor índice de pobreza extrema.

Programa Primero Sanos acumula 523 mil atenciones

En materia de salud, el alcalde destacó las acciones realizadas mediante el programa Primero Sanos, a través del cual se ampliaron las brigadas médicas y se acumularon 523 mil atenciones gratuitas durante cinco años.

El edil también resaltó que el municipio intervino en infraestructura de instituciones que corresponden a otros niveles de gobierno, argumentando que eran necesidades que debían ser atendidas.

“A través del programa Primero Sanos ampliamos la cobertura de brigadas médicas y acumulamos 523 mil atenciones gratuitas en cinco años, pero fuimos mucho más allá; le entramos donde no nos tocaba, pero donde se necesitaba”, afirmó.

Entre estas acciones mencionó la pavimentación del estacionamiento de la Clínica 33 del IMSS, la instalación de iluminación mediante energía solar en el estacionamiento del Hospital General y la entrega de más de 400 becas de posgrado a personal médico y de enfermería de Reynosa.

Apoyan a familias con adeudos por el servicio de agua

Otro de los temas abordados durante el informe fue el problema de los adeudos por el servicio de agua potable y alcantarillado. Peña Ortiz informó que el municipio trabaja en un programa de gestión de recursos con participación de la iniciativa privada para atender esta problemática.

El alcalde aseguró que ya se han destinado más de 190 millones de pesos para condonar hasta el 80 por ciento de los adeudos, beneficiando hasta el momento a más de 37 mil hogares.

“Destinamos más de 190 millones de pesos para condonar hasta el 80 por ciento de adeudo en el pago del agua, ya van más de 37 mil hogares apoyados y vamos por más”, indicó.

Adelantó que durante diciembre se contemplan nuevos subsidios y manifestó su expectativa de ampliar el beneficio hasta alcanzar alrededor de 100 mil hogares.

Gobernador acompañará los informes de los 43 municipios

Como testigo principal del informe estuvo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien destacó la importancia de acompañar a los presidentes municipales durante la presentación de sus resultados.

El mandatario estatal explicó que, a diferencia de otros años, en esta ocasión se organizó su agenda para recorrer personalmente los 43 municipios de Tamaulipas y estar presente en los informes de los alcaldes.

“No es una modalidad, tuvimos la oportunidad de organizarnos en nuestra agenda para poderlo hacer y, en esta ocasión, estamos recorriendo los 43 municipios”, explicó Villarreal Anaya.

El gobernador agregó que anteriormente, debido a las condiciones de agenda, algunos informes eran atendidos por representantes del Ejecutivo estatal, pero en esta ocasión decidió realizar personalmente el recorrido por los 43 municipios.

Con este acto, el alcalde de Reynosa presentó ante autoridades y ciudadanos los principales resultados que, de acuerdo con su administración, han marcado los últimos cinco años de trabajo, con énfasis en programas sociales, atención a la salud y acciones para enfrentar los adeudos por el servicio de agua.