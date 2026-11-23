El alcalde confirmó la llegada del licenciado Aldo, quien anteriormente se desempeñaba como subdirector y cuenta con varios años de experiencia

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, confirmó una reestructuración en su administración municipal con al menos cinco cambios en áreas estratégicas, entre ellas Finanzas, el Sistema DIF, Obras Públicas, Seguridad Pública y Servicios Públicos Primarios.

El edil explicó que los movimientos obedecen a decisiones personales de los funcionarios salientes y expresó su confianza en que quienes asumirán las nuevas responsabilidades realizarán un buen trabajo.

Julio Ramírez asume Seguridad Pública Municipal

Durante la tarde del viernes, después de los festejos conmemorativos de la Revolución Mexicana, Peña Ortiz oficializó el nombramiento de Julio Ramírez como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, de quien destacó su trayectoria en materia de seguridad, su paso por el Congreso local y sus años de servicio público.

“Llega Julio Ramírez, una persona con un currículum en el tema de seguridad, también fue diputado local en algún punto y una persona que ha estado muchos años en el servicio público”, señaló el presidente municipal.

Anuncian nuevos responsables del DIF y Finanzas

En el Sistema DIF, el alcalde confirmó la llegada del licenciado Aldo, quien anteriormente se desempeñaba como subdirector y cuenta con varios años de experiencia en la administración de este organismo.

En la Secretaría de Finanzas fue anunciado Federico Soto, a quien Peña Ortiz reconoció por su trayectoria de más de 20 años dentro de esa dependencia.

“El licenciado Aldo lleva bastante tiempo de subdirector y ha estado administrando el DIF, ya por varios años; en Finanzas viene Federico Soto, una persona que lleva ahí toda la vida en Finanzas, yo creo que más de 20 años también y con mucha experiencia”, explicó.

Sobre los cambios en las distintas dependencias, el alcalde señaló que se trata de movimientos derivados de decisiones personales y reiteró que existe confianza en que los nuevos titulares responderán a las responsabilidades que les fueron encomendadas.

“Hubo cambios el día de hoy en el tema de Finanzas, el tema del DIF, temas de obra pública, temas de seguridad pública, temas de servicios públicos, Primarios, y son cambios que se están dando por cuestiones personales de cada uno de ellos y ahorita estamos con la confianza de que los que vengan tendrán que hacer un buen trabajo”, puntualizó.

El presidente municipal sostuvo que los nuevos funcionarios deberán mantener el ritmo de trabajo de la administración y dar continuidad a los programas sociales y compromisos establecidos con las familias de Reynosa.