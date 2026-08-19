Carlos Peña arremete contra recolectores clandestinos en Reynosa

Pidió colaboraración para identificar a quienes realizan estas prácticas y reportarlos ante la Secretaría de Medio Ambiente o directamente al Ayuntamiento

Ante las constantes quejas por la acumulación de basura en distintos sectores de Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz señaló que parte del problema estaría relacionado con personas que realizan recolección de residuos de manera clandestina.

Explicó que algunos recolectores toman la basura de una colonia y posteriormente la trasladan a otros sectores para abandonarla en predios baldíos, generando nuevos focos de contaminación y afectando a los vecinos.

El edil pidió a la ciudadanía colaborar para identificar a quienes realizan estas prácticas y reportarlos ante la Secretaría de Medio Ambiente o directamente al Ayuntamiento, con el propósito de que puedan aplicarse las medidas correspondientes.

Peña Ortiz señaló que quienes se dedican a la recolección de residuos deben operar bajo las reglas establecidas y garantizar que la basura llegue a un sitio autorizado para su disposición final.

“Hay sectores en donde se está batallando con los recolectores en donde agarran basura, y luego la tiran de manera clandestina a predios baldíos y es ahí en donde tenemos que pedirle la ayuda a la ciudadanía para que nos ayuden a ubicar a esos vecinos que andan de cochinos, y también aquellos que se dedican a recoger la basura, pero la agarran de una colonia y van y la tiran a otra, lo que buscamos es que todos estén en regla y puedan tener como destino final lo que es Anacuas, que es el basurero municipal autorizado y que no siga yendo a calabazas, o a otros, que están en muy malas condiciones y no tienen ningún tipo de permiso”

En este sentido, indicó que el destino permitido es el relleno sanitario de Las Anacuas, mientras que otros puntos, como Calabazas, no cuentan con las condiciones ni autorizaciones necesarias para recibir los desechos.

El alcalde consideró que la participación ciudadana será fundamental para combatir estas prácticas y evitar que el problema de la basura continúe trasladándose de una colonia a otra.