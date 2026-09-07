Carlos Irán Ramírez resalta importancia de la comunidad jurídica

El secretario de Finanzas estatal destacó la importancia de los espacios de interlocución entre el gobierno del estado y la sociedad

El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Carlos Irán Ramírez González, reconoció la labor que realizan las y los profesionales del derecho en favor de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia, destacando la importancia de mantener espacios de interlocución entre el Gobierno de Tamaulipas y los distintos sectores de la sociedad.

Al participar como invitado durante la reunión del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tamaulipas, A.C., en un diálogo con integrantes de este organismo, se abordaron temas relacionados con las finanzas públicas, la colaboración institucional y los beneficios fiscales vigentes en el estado.

Ramírez González agradeció la invitación del presidente del Consejo Directivo, José Isabel Luna Chávez, y señaló que se ha impulsado una gestión responsable, transparente, ordenada y eficiente de los recursos públicos, con la visión de que las finanzas estatales sean una herramienta para generar bienestar, estabilidad y beneficios reales para las familias tamaulipecas.

“Administrar los recursos con honestidad y rigor nos permite generar certidumbre, fortalecer el desarrollo del estado y construir una administración cada vez más cercana a la ciudadanía”, expresó Ramírez González.

El titular de Finanzas destacó que la colaboración con la comunidad jurídica permite fortalecer procesos, escuchar planteamientos y construir puentes que contribuyan a un ejercicio gubernamental más transparente y cercano.