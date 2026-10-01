Cáritas busca superar las 13 toneladas de alimentos reunidas

La colecta permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre, permitiendo que distintos sectores organicen sus propios centros o actividades de acopio

Con la meta de incrementar la cantidad de alimentos reunidos el año pasado, Cáritas de Matamoros lanzó su campaña “Por un Matamoros Sin Hambre”, mediante la cual busca reunir donativos para mantener la entrega de despensas a familias que requieren apoyo.

La presidenta del organismo, Cristina Elisa de Tavira Martínez, invitó a escuelas, empresas, instituciones y ciudadanía a participar con alimentos no perecederos. La colecta permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre, permitiendo que distintos sectores organicen sus propios centros o actividades de acopio.

Más de 12 mil personas fueron beneficiadas el año pasado

El año pasado se lograron reunir más de 13 toneladas de alimentos, con las que se entregaron alrededor de 3 mil despensas, beneficiando a más de 12 mil personas, considerando a los integrantes de cada familia.

Además de alimentos, Cáritas prepara una campaña para reunir ropa de invierno, principalmente cobijas, suéteres y chamarras en buen estado.

¿Dónde se pueden entregar los donativos?

Los donativos pueden coordinarse directamente con Cáritas en sus actuales instalaciones, ubicadas en el Parque Calmeca, frente al laguito. La organización también mantiene programas de apoyo con medicamentos y estudios médicos para personas que lo necesitan.